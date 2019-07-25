Şahinbey rengarenk çiçeklerle bezendi

Şahinbey Belediyesi, kentte yetiştirdiği mevsimlik çiçekleri ilçedeki parklara ve refüjlere dikiyor. Kendi kurmuş olduğu tam otomasyonlu seralarda çeşitli türlerden birbirinden güzel kışlık ve yazlık çiçek üreten Şahinbey Belediyesi, hem ekonomik yönden kazanç sağlıyor hem de çiçekler belediyede görevli ziraat mühendisleri kontrolünde yetiştirildiği için daha dayanıklı oluyor.

Çeşit çeşit çiçekler üretiliyor

Şahinbey Belediyesi, ilçenin daha yaşanabilir bir mekana kavuşturulması için park ve yeşil alanların düzenlenmesinde kullanılan başta mevsimlik çiçek ve çalı grubu bitkiler olmak üzere birçok süs bitkisinin üretimini kendi kurduğu serada yapıyor. Belediyenin kurduğu seralarda yeşil alanların ve parkların düzenlenmesinde kullanılan mevsimlik çiçek ve çalı grubu bitkilerin yanı sıra birçok süs bitkisi de üretilerek uygun maliyetle çevre düzenlemesi yapılıyor.

Serada üretilen mevsimlik çiçek ve bitkilerle parklar, caddeler ve refüjler süsleniyor. Seralarda yetişen çiçekler arasında hercai menekşe, papatya, şeker tabağı ve çuha çiçeği gibi ilgi çeken birbirinden güzel ve renkli çiçekler yetiştiriliyor.

İlçe çeşitli renklere bürünüyor

Belediyeye ait iki buçuk dönüm alan üzerine kurulu olan serada yetiştirilip ilçeyi güzelleştiren, her yıl mevsimine göre değiştirilerek vatandaşların göz zevkine hitap eden çiçekler, ilçenin çehresini değiştiriyor. Serada üretilen yaklaşık 2 milyon 300 bin adet mevsimlik çiçek ve bitkiyle parklar, caddeler ve refüjler süslenirken, seralarda yetişen çiçekler arasında menekşe ve papatyalar da öne çıkıyor. Yakın zamanda da çiçek açan bitkilerin, belirlenen yerlere dikimi devam ediyor.

Daha ekonomik

Belediyenin kendi serasında üretilen çiçeklerin belediyeye ekonomik yönden kazanç sağladığını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Şehrimizi ve Şahinbey'i güzelleştirmek adına göreve geldiğimiz günden bu yana gece-gündüz demeden ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Şu ana kadar ilçede 607 park yaptık. Türkiye'nin en büyük parkını Şahinbey'e kazandırdık. Gerek parklarımızda gerekse refüjlerde olsun kendi alanlarımız içerisinde çiçek dikiyoruz. Bu çiçekleri belediyemizin kurmuş olduğu seralarda hem uygun fiyata hem de bol çeşit olarak üretiyoruz. Yıllardan beri bu işlemi gerçekleştiriyoruz" dedi.

Yazlık ve kışlık çiçekler üretiyoruz

Serada şu ana kadar 9 milyon adet çiçek yetiştirdiklerini belirten Mehmet Tahmazoğlu, "Seralarda yazlık ve kışlık çeşit çeşit çiçeklerimizi kendimiz üretiyoruz. Yetiştirdiğimiz çiçekler içerisinde laleler, hercai menekşeler ve diğer çeşitli çiçeklerimiz de var. Bu çiçekleri parklara ve kendi alanlarımıza dikiyoruz. Böylelikle şehrimiz çok daha güzel bir hale geliyor. Bu seralarda hem çeşitliliği artırıyoruz hem belediye olarak kendi bölgemize has çiçekler yetiştirerek vatandaşlarımıza güzel bir görsellik sunuyoruz" diye konuştu.