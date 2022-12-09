Şahinbey sosyal tesislerde saç bakım hizmeti

Şahinbey Belediyesine bağlı Binevler Sosyal Tesisi'ne gelen kadınlar kuaförlük kursunda saçlarına bakım yaptırarak mutluluğunu yaşıyor.

Binevler Mahallesi Sosyal Tesisi'nde ki kuaförlük eğitimi alan kursiyerler yaşları 50 ile 90 arasında değişen yaşlı kadınların saç bakımlarını yaparak onları mutlu ederken, kendilerine ücretsiz olarak verilen hizmetten mutlu olan kadınlar Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler.

Kadınlar için önemli imkânlar

Binevler Sosyal Tesisinde saç bakımı yaptıran Sermin Baysal “Binevler Sosyal Tesisi 'ne arkadaşlarım ile birlikte geliyorum. Burada bizlerin saçlarını kesip, bakımlarımızı yapıyorlar. Çok memnunuz. Bizleri çok iyi karşılıyorlar. Tesiste kadınlar için birçok imkânlar var. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na bizlere böyle bir imkân verdiği için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Şahinbey Belediyesi'nin vatandaşlara ve kadınlara birçok imkânlar sunduğunu ifade eden Rezzan Boynuyön “Binevler Sosyal Tesisi'nde ki kursiyerler bizleri güler yüzleri ile karşılayıp, saç ve cilt bakımı yapıyorlar. Bunlar için hiç bir ücret ödemiyoruz. Aralıklarla buraya sürekli geliyorum. Şahinbey Belediye Başkanımız vatandaşlarımızın her zaman yanında oluyor. Onlara birçok imkânlar sunuyor. Sadece saç bakımına değil diğer kurslara da geliyorum. Bu kurslarda arkadaşlar edinip, kendinize yeni bir çevre ediyorsun. Biz kadınlar için çok güzel imkânlar sunuluyor. Diğer kurslardan aldığımız eğitimlerle aile bütçemize katkıda da bulunabiliyoruz” dedi.

Kadınların kendilerine verdikleri değerle mutlu olduğunu ifade eden Serap Damar “Ev hanımlarının evdeki boş vakitlerini sosyal tesislerde geçirmelerini tavsiye ediyorum. Binevler Sosyal Tesisi'ne ara ara geliyorum saçlarımı kestirip, bakım yaptırıyorum. Gayet güzel bir ortam. Tesislere daha önce geldiğim kurslardan 8 sertifika aldım. Buradaki verilen eğitimleri ve imkânları çok faydalı buluyorum. Bir kadının en mutlu olduğu an bakıp yaptığı anıdır. Burada bana yapılan bakımla bende çok mutlu oluyorum” dedi.