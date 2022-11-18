Şahinbey Ülkü Ocakları'nda bayrak değişimi

Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı İbrahim Hakan Demirkan'ın tensipleriyle Ülkü Ocakları Şahinbey İlçe Başkanlığı'na Murat Tokgöz atandı.

Şahinbey Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen atama törenine Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı Hakan Demirkan, İlçe Başkanları, İl yöneticileri ve teşkilat mensupları katıldı.

Yapılan atama töreninde Türk Milleti ve Ülkücü Teşkilatlar için var güçleriyle gece gündüz demeden çalışacaklarının altını çizen Şahinbey Ülkü Ocakları Başkanı Murat Tokgöz, “Dün Türklük, ülkü ve şuur bayrağının nasıl hizmetkarıysak aldığımız kutlu görevin sorumluluklarıyla aynı şuur ve aşk ile Ülkücü Hareket'in bir neferi olarak mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi. Başkan Tokgöz, “Türklük, ülkü ve şuur bayrağının hizmetkârı olmaktan daha büyük bir makam ve mevkii düşünülemez. Mekânın ve zamanın ehemmiyeti yoktur. Yeni görevimizde de aynı şuur ve aşk ile Ülkücü Hareket'in bir neferi olarak mücadelemizi sürdüreceğimi bildirmekten mutluluk duyarım. Davamızı ve bayrağımızı hakkettiği yerlere taşımak ve ulaştırmak için teşkilatlarımızın her kademesiyle birlikte var gücümüzle çalışacağız. Kutlu Dergahımız Ülkü Ocakları vatanına ve ülküsüne sevdalı evlatlarının bulunduğu bir yuvadır. Bizler Şahinbey'de ki gençlerimizi bu ruh ve anlayışla ülkeye yararlı birer ülkücü olmaları için elimizden geleni yapacağız. Bize bu görevi layık gören İl Başkanımız Hakan Demirkan'a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Ülkü Ocakları Şahinbey İlçe Başkanlığı'na atanan Murat Tokgöz'ün başarılı hizmetlere imza atacağına yürekten inandığının altını çizen Ülkü Ocakları İl Başkanı Hakan Demirkan, “İlçe Başkanımız Murat Tokgöz ve Şahinbey Ülkü Ocakları'nın her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.

Başkan Demirkan, “Dünden, bugüne ülkücü harekete hizmet eden, taş üstüne taş koyan çizgisinde eğilmeden, bükülmeden duran bütün ülküdaşlarıma selam ve muhabbetlerimi sunuyorum.

Teşkilatımızda doğup büyüyen, Ülkücü duruşu, şahsiyet ve karakteri ile örnek bir kişilik olan ve çok daha başarılı hizmetlere imza atacağına yürekten inandığım Murat Tokgöz Başkanımızın çıktığı bu yolda kendisine muvaffakiyet ve başarı diliyorum. Bu kutsal görevi en iyi şekilde yapacağına inanıyorum. Şahsının ve Şahinbey Ülkü Ocakları'nın her zaman yanındayız. Geçmiş dönemlerde Şahinbey Ocak Başkanlığı yapmış kutlu davamızı en iyi şekilde temsil etmiş tüm ülküdaşlarıma teşekkür ediyor, muhabbetlerimi sunuyorum” diye konuştu.