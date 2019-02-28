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Şahinbey zabıta ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor

Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını ön planda tutan gıda denetimleri kapsamında marketlerdeki ve bakkallardaki son kullanma tarihleri geçmiş ürünlere imha edilmek üzere el koydu.

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını ön planda tutan gıda denetimleri kapsamında marketlerdeki ve bakkallardaki son kullanma tarihleri geçmiş ürünlere imha edilmek üzere el koydu.


Vatandaşın sağlığı için denetimlerini aralıksız sürdüren Şahinbey Belediyesi Zabıta ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri iş yerlerine yaptığı denetimler sonrasında 16 bin 19 adet son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerine el koyarak imha etti.


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, zabıta ekiplerinin vatandaşın sağlığı için gece gündüz çalıştığını belirterek, “Şahinbey Belediyesi zabıta ekiplerimiz vatandaşımızın sağlığı için 7/24 esasına göre denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ocak ayı içerisinde yapılan denetimlerde 16 bin 19 adet son kullanma tarihi geçmiş ürüne zabıta ekiplerimiz el koydu. Bunların içerisinde çok çeşitli ürünler var. Bu konuda vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Nereden alış veriş yaparlarsa yapsınlar mutlaka aldıkları ürünlerin son kullanma tarihini kontrol etsinler. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri, markalı ürünler dahi olsa zehirlenmelere sebebiyet verdiği aşikâr. Bu konuda özellikle ailelerin çocuklarına aldıkları yiyecek ve içeceklere dikkat etmesi gerekiyor” dedi.

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