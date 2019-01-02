Şahinbey zabıta ekiplerinin denetimleri sürüyor

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını ön planda tutan gıda denetimleri kapsamında marketlerdeki ve bakkallardaki son kullanma tarihleri geçmiş ürünlere imha edilmek üzere el koydu.

Vatandaşın sağlığı için denetimlerini aralıksız sürdüren Şahinbey Belediyesi Zabıta ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri iş yerlerine yaptığı denetimler sonrasında 2.777 adet son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerine el koyarak imha etti. Ayrıca Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri denetim yaptığı sırada satışı yasak olan 29 adet canlı bıldırcını alarak hayvanat Bahçesine teslim etti.

"Son kullanma tarihine dikkat"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşların aldıkları ürünlerde özellikle son kullanma tarihine dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, “Şahinbey Belediyemize bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından marketlerde ve bakkallarda yapılan denetimler neticesinde son kullanma tarihi geçmiş 2 bin 777 adet ürüne el konularak, bu konuyla ilgili yerlere yasal işlem başlatılmıştır. Burada dikkat etmemiz gereken husus bilinçli tüketici olma anlamında, vatandaşlarımızın gerek marketlerden gerekse bakkallardan almış oldukları bütün yiyeceklerin, gıdaların son kullanma tarihlerine bakmalarını özellikle istirham ediyoruz. Çünkü son kullanma tarihi geçmiş ve ambalajı eskimiş ürünlerin insana zarar verdiği hatta bazı ürünlerin tüketilmesi halinde zehirlenmelere ve ölüme sebebiyet verebileceği doktorlar tarafından söylenmektedir. Bu konuda özellikle ailelerin çocuklarına aldıkları yiyecek ve içeceklere dikkat etmesi gerekiyor. Hatta çocuklara kendileri evlerinde hazırladıkları yiyecekleri tükettirsinler” uyarılarında bulundu.