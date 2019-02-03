Şahinbey Ziraat Odası seçiminde Ali Çolak güven tazeledi

Gaziantep'te Şahinbey Ziraat Odası Başkanlığı 10. Seçimli Genel Kurulu yoğun katılımla yapılırken, 4 adayın yarıştığı seçimlerde başkanlığa Ali Çolak yeniden seçildi.

Şahinbey Ziraat Odası 10. Seçimli Genel Kurulu yoğun katılım ve geniş güvenlik önlemleri altında Güneykent Mahallesindeki bir düğün salonunda yapıldı. Dört adayın yarıştığı seçimlerde oy verme işlemlerinin ardından sayıma geçildi. Oy sayımının ardından mevcut başkan Ali Çolak 87 oy alarak yeniden başkan seçildi. Diğer adaylardan Ali Çoban 46, Ali Çayırlı 23 ve Hanifi Şen ise 13 oy aldı.

Başkanlığa tekrar seçilen Ali Çolak, tebrikleri kabul edip kendisini tekrar başkan olarak seçen delegelere ve üyelere teşekkür ederek, planlanan projeleri en kısa zamanda hayata geçireceklerini söyledi.