Şahinbey'de 1 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı

Şahinbey'de doğal kaynakları korumak ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla başlatılan geri dönüşüm çalışmaları ile 2 milyon ağaç kesilmekten kurtarılırken, sera gazı, su, enerji, fuel-oil ve depolama alanından tasarruf sağlandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 10 Haziran Sıfır Atık Mavi Dönüşüm Gününü kutlayarak, "Sıfır Atık Projesi” çerçevesinde değerlendirilebilir atıkları geri dönüşüme kazandırmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti. Şahinbey Belediyesi ve Çevre Temizlik Müdürlüğü'nce başlatılan çalışmalar çerçevesinde Şahinbey ilçesi genelinde belirlenen noktalara bırakılan atık toplama kumbaraları Şahinbey ilçesinin geleceği için önemli rol oynuyor. Ayrıca Şahinbey Belediyesi “Bankam Atık” projesi ile evlerindeki atıkları getiren vatandaşlara çeşitli hediyeler veriyor.

“2023 hedefini yakaladık”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, geri dönüşüm ve çevre bilincinin aşılanması noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık” projesinde belirtilen ve 2023 hedefi olarak gösterilen atığın geri dönüştürülmesini hedefini yakalamış bulunmaktayız. “Sıfır Atık” israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini çevreleyen, atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir. Bir kez daha 10 Haziran Sıfır Atık Mavi Dönüşüm Günü'nü kutluyor vatandaşlarımıza geri dönüşüm konusunda daha da hassas olmalarını istiyoruz” dedi.

“Enerji tasarrufu sağlandı”

Şahinbey Belediyesi başlattığı ve Şahinbey de Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması projesi çerçevesinde bugüne kadar toplamda 136.851 ton ambalaj atığı toplanırken, günlük ortalama 120 ton ambalaj atığı toplanarak geri dönüşüme kazandırılmış oluyor. Toplanan atıkların geri dönüşümü ile 14 milyon 413 bin kg sera gazı, 506 milyon kwh enerji, 1 milyon 958 milyon m3 su, 107 milyon 78 bin m3 fuel-oil, 326 bin 881 m3 depolama alanı tasarrufu sağlandı. Bunun yanında 1 milyon 40 bin 185 bin ağaç kesilmekten kurtarılarak 2 milyon 80 bin kişinin bir günlük oksijen ihtiyacı karşılanmış oldu. Küresel ısınmanın en büyük etkenlerinden olan karbondioksit gazının 23 milyon 404 bin kilogramının atmosferden emilimi sağlandı.