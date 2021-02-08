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Şahinbey'de 100. yıl coşkusu

Şahinbey Belediyesi Antep’e Gazilik unvanının verilişinin 100.

Şahinbey Belediyesi Antep'e Gazilik unvanının verilişinin 100. yıl dönümü kapsamında Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile birlikte bisiklet turu düzenledi.


Şahinbey Belediyesi'nin ve Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün Gaziantep'e Gazilik unvanın verilişinin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde yapılan Bisiklet Turu etkinliği sporculardan ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Çeşitli yaş gruplarının katıldığı bisiklet turunda sporcular Şahinbey Belediyesi önünden Yeşilvadi Millet Bahçesi 3. etabına kadar pedal çevirdi.


Tüm sporcuları tebrik ediyorum


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, “Gazişehrimize Gazilik Unvanın verilişinin 100. Yılını bir kez daha kutluyorum. Belediyemizin ve Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzün birlikte düzenlediği bisiklet turu etkinliğine katılım oldukça yoğun oldu her yaştan sporcu ve vatandaşımız etkinliğimize katıldı. Hepsini tebrik ediyorum” diye konuştu.

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