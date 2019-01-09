İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şahinbey'de 147 gram esrar ele geçirildi

Gaziantep’te polis ekipleri durdurdukları bir araçta, 147,9 gram esrar ele geçirdi.

Gaziantep'te polis ekipleri durdurdukları bir araçta, 147,9 gram esrar ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Alaybey Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada 147,9 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü A.K. ve yanında bulunan S.E. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Yapılan incelemelerde şüpheli şahıslardan S.E.'nin ayrıca hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Şüpheli şahıslar haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.