Şahinbey'de 15 ayrı noktada çorba ikramı sürüyor

Daha önce 8 noktada yapılan çorba dağıtımını 15 noktaya çıkaran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sabahın erken saatlerinde işine ve okuluna giden öğrencilere ve vatandaşlara çorba ikramında bulunuyor.

"Her gün 8 bin kişiye çorba ikramı"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesi'nin 15 ayrı noktasında çorba ikramında bulunulduğunu belirterek, "Sabah işine, okuluna erken giden öğrencilerimiz ve vatandaşlarımıza 15 ayrı noktada her gün 8 bin 500 kişilik çorba ve ekmek ikramında bulunuyoruz. Böylelikle vatandaşlarımız, öğrencilerimiz işlerine ve okullarına giderken tok gitmiş oluyor. Ayrıca her gün öğlen 8 bin 500 vatandaşımıza sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. Amacımız sosyal dayanışma içerisinde onların ihtiyaçlarına cevap verebilmek. Daha önce 8 noktada gerçekleştirdiğimiz çorba ikramlarımız vatandaşlarımızca memnuniyetle karşılandı. Biz de bu doğrultuda daha fazla vatandaşımıza ulaşabilmek için çorba evi sayımızı 15'e çıkardık. Çorbamızdan içenlere afiyet olsun” diye konuştu.