Şahinbey'de 15 okula tasarım ve beceri atölyesi yapılacak

Eğitim denince tüm imkanlarını ve kapılarını sonuna kadar açan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Şahinbey'de Kitap Günleri Fuarı”nın hemen ardından Şahinbey'de okulların yüzünü güldürecek protokole imza attı. İpekyolu Kalkınma Ajansı ile birlikte yapılacak proje gereği 7 lise, 8 ortaokula Tasarım ve Beceri Atölyeleri yapılacak.

“Ülkemiz teknoloji anlamında gelişiyor”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Mehmet Tahmazoğlu, yapılacak atölyelerle öğrencilerin kendilerini daha fazla geliştirme imkanına sahip olacaklarını belirterek, “Başta savunma sanayi olmak üzere ülkemiz teknoloji alanında hızla gelişiyor. TEKNOFEST'te şu anda Gaziantep ve Şahinbey ilçemiz en fazla proje üreten il ve ilçeler arasında. Yine TÜBİTAK'ın düzenlediği proje yarışmasında 107 proje ile Şahinbey İlçemiz birinci sıraya yükseldi. Şahinbey her alanda gelişimini adım adım sürdürmeye devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank Bey'in Gaziantep'i ziyaretinde Şahinbey İlçesi'ndeki okullara Tasarım ve Beceri Atölyelerinin yapılması yönünde teklifte bulunmuştum. Bakanımız bu projeyi hemen yapalım demişti. İpekyolu Kalkınma Ajansımız ile birlikte projemizi hayata geçirmek için protokol imzaladık. Şahinbey İlçemizdeki 15 okulumuza “Benim Atölyem” ismi altında Tasarım ve Beceri Atölyelerinin çalışmalarını başlatıyoruz. Yapılacak olan projenin yüzde 50'si Şahinbey Belediyemiz diğer yüzde 50'si ise İpekyolu Kalkınma Ajansımız tarafından desteklenecek. Böylelikle Şahinbey'de okuyan öğrencilerimiz kendilerini geliştirme noktasında önemli bir imkana sahip olacaklar. Katkılarından dolayı başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank Bey'e ve projeyi birlikte yürüteceğimiz İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz'a teşekkür ediyorum” dedi.

“Milli teknoloji hamlesine uygun bireyler yetişecek”

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, yapılan projeyle bilinçli gençlerin yetişeceğini ifade ederek, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yürütülen sosyal gelişmeyi destekleme programı kapsamında Şahinbey Belediyemizin sunduğu ve desteklenmeye layık görülen “Benim Atölyem” isimli projemizin mali destek protokolünü imzaladık. Bu proje kapsamında Şahinbey Belediyemizin sınırları içerisinde yer alan 15 okula Tasarım ve Beceri Atölyesi yapılacak. Bu proje ile öğrencilerimizin bilimsel gelişimleri desteklenecek ve Türkiye'nin Milli Teknoloji hamlesine uygun bireyler yetiştirmesi ve katkı sağlamasına ilişkin gerekli altyapı kurulmuş olacak. Bu vesile ile işbirliğinden dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum” diye konuştu.