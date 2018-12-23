Şahinbey'de 164 öğrenci daha umreye gönderecek

Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü arasında imzalanan protokolle 2 yıldır 197 öğrenciyi Umreye gönderen Şahinbey Belediyesi bu yılda 164 öğrenciyi daha Umreye gönderiyor. Şahinbey ilçesindeki 66 liseden 46 bin öğrenci 40 Hadis 40 Yorum Yorum kitabından sınava girdi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ile birlikte Gaziantep Lisesi'nde sınava giren öğrencileri ziyaret ederek moral verdi.

"Dinimizin ilk emri oku"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençleri okuma alışkanlığı kazandırmak istediklerini belirterek, “Gençlerimize okuma alışkanlığı kazandırmak için her ay ortaokul ve lise öğrencilerimize kitap dağıtımı yapıyoruz. Geçtiğimiz dönemde ilkokul öğrencilerimize kitap seti hediye ettik. Burada amacımız okuma alışkanlığı kazandırmak, dinimizin ilk emri OKU ve biz de bu emri hayatımıza geçirmek istiyoruz. Ülke olarak okuma alışkanlığında maalesef gerilerdeyiz. Bunu artırmak için çalışacağız. Kütüphaneler yaparak bu anlamda çalışmalar yapacağız. Biliyorsunuz Şehreküstü semtinde ilk Millet Kıraathanemizi açtık. Her ay dağıttığımız kitaplardan öğrencilerimiz arasında sınavlar yaparak dereceye giren öğrencilerimizi Umreye gönderiyoruz. Aslında bu sınavda herkes kazanıyor ama biz bazılarını ödüllendiriyoruz. Öğrencilerimizi Konya'ya gönderdik. Bisiklet ve eşofman takımı hediye ettik. Daha önce 197 öğrencimizi Umreye göndermiştik. Şimdide 164 öğrencimizi Umreye göndereceğiz. Bu güzel faaliyetimize destek veren başta Valimiz Davut Gül'e, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete'ye, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Yasin Tepe'ye, İl Müftümüz Ahmet Çelik'e Şahinbey İlçe Müftümüz Mahmut Arcaklıoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu faaliyetlerimizi arttırarak devam ettireceğiz” dedi.

"Öğrencilerimiz umre için heyecanlı"

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Şahinbey Belediyesi'nin okuma alışkanlığı kazandırmak adına önemli çalışmalar yaptığına dikkati çekerek, “Biz ilk emri OKU olan bir dinin mensuplarıyız. Ancak yeteri kadar okumadığımızı görüyoruz. Türkiye'de okuma süresi sadece günde 1 dakika. Bu anlamda yapılan her projeleri destekliyor ve önemsiyoruz. Bu konuda Şahinbey Belediyemizin hem ilçe, hem de il genelinde Valiliğimizle yapılan protokol kapsamında binlerce öğrencimize okuma imkanı sağlıyor. Öğrencilerimiz Umreye gitme konusunda oldukça heyecanlı ve hevesliler. 66 liseden 46 bin öğrenci büyük bir heyecan yaşıyor. Onların okuyarak geçmişlerini tanıması, bilmesi ve yerinde görmesi çok önemli. Sadece Umre'ye de değil. Biliyorsunuz Şahinbey Belediyemiz öğrencilerimizi Çanakkale'ye de götürüyor. Bu konuda destek sağlayan ve bu imkanları sunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve değerli çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.

"Çok güzel bir proje"

Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şahinbey Belediyesi'nin çok önemli bir projeye imza attığını belirterek “Üçüncü dönemini yaşattığımız Umre projesi için öğrencilerimiz sınavda ter döktüler. Okuma yarışması dünyanın en güzel yarışması. Ödülü de çok güzel Umre ile ödüllendiriliyor. Toplamda 164 öğrencimiz Umreye gidecek. İnsanların hayalini süsleyen böylesi bir ödül. Çocuklarımızın hem kitap okumalarını sağlamak hem de Umre ‘ye göndermek gerçekten de çok güzel. Bu projenin parçası olmakta ayrı bir güzel. Üç yıldır Şahinbey Belediyemiz ile birlikte yaptığımız bir proje. Tırlar dolusu kitaplar öğrencilerimize dağıtılıp, öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırılıyor” dedi.