Şahinbey'de 30 Ağustos spor etkinlikleri ile kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Dart, Florr Curling ve Kaya Tırmanışı spor etkinlikleri düzenledi. Yeşil Vadi Millet Bahçesinde bulunan, Doğa sporları etkinlik alanında 15 kişilik dağcılık ekibi kaya tırmanışını gerçekleştirirken, Yeşil Vadi Spor Merkezi'nde 3 kategoride 120 sporcunun katıldığı Dart spor etkinliği düzenlendi. Son dönemlerin gözde sporu Florr Curling ise 25 takım 50 kişinin katılımı ile Akkent Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

''Herkesin spor yapmasını istiyoruz''

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yarışmalara katılan tüm sporcuları kutlayarak, ”30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 100 yıldır milletçe aynı heyecanı duymanın gururunu yaşıyoruz. Bu güzel günleri yaşamamız için büyük emek veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos çok önemli bir gün biz de bugünün önemine istinaden Şahinbey Belediyesi olarak, çeşitli spor etkinlikleri düzenledik. Buradaki amacımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı daha iyi duyurmak için farkındalık oluşturmak ve sporu geliştirmek. Gençlerimizi spora teşvik etmek için bisiklet, spor ayakkabısı, eşofman, tişört, forma, basketbol, futbol ve voleybol topu dağıttık ve dağıtmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın tüm spor dallarında rahatça spor yapabilmesi için spor tesisleri yaparak vatandaşlarımıza imkân sunmaya devam ediyoruz” dedi.