Şahinbey'de 4 bin ton buğday tohumu dağıtılıyor

Çiftçilere 6 yıldır buğday, arpa tohumu, gübre, hayvan yemi, zeytin ve fıstık fidanı dağıtımı yapan Şahinbey Belediyesi bu yıl da arpa, buğday ve gübre tohumu dağıtımını Sarıt Mahallesi'nde devam etti. Düzenlenen törene Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yanı sıra Şahinbey İlçe Kaymakamı Hayrettin Çiçek, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Şahinbey Tarım İlçe Müdürü Mustafa Güzel, meclis üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Gıda üretimi çok önemli

Dünya'da gıdanın öneminin daha da arttığına dikkati çeken Şahinbey İlçe Kaymakamı Hayrettin Çiçek, “Göreve başlayalı iki ay oldu. Şahinbey'de 83 tane kırsal mahallemiz olduğunu duyunca sevindim. İki aydır mahallelerimizi geziyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte Muhacirosman Mahallesi'ni ziyaretimizin dönüşünde yolda karşılaştığımız çiftçi kardeşimiz geçtiğimiz yıl dağıtılan mısırın közünü bizlere ikram etti. Bunlar güzel şeyler. Birkaç yıl önce kırsal kalkınma projesi çerçevesinde Japonya'ya gitmiştim. Orada bizi Hokkaid dedikleri kuzey bölgesindeki bir adaya götürdüler. Oradaki kalkınma müdürü ile yaptığımız görüşmede Hokkaid Adasını Japonya'nın gıda ambarı olarak gördüklerini söylediler. Gelişmiş ülkeler tarıma ve toprağa inanılmaz bir destek sağlıyorlar. Çünkü bunları yapmadığınız zaman gıda krizi ile karşı karşıya kalacaksınız. Gaziantep sadece sanayi değil aynı zamanda bir tarım şehri. Bunu da Şahinbey Belediye Başkanımız ve ekibi çok güzel çalışmalar yaparak gösteriyor. Bu uygulamalar kırsaldan kente göçün önünü de engelliyor. Bu tarz desteklerle tarımımız daha ileri noktalara gelecektir” dedi.

"Fırat'ın suyunu çiftçilerimiz ile buluşturacağız

Sulu tarımın önemine dikkat çeken Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu “Gerek nüfusu gerekse demografik yapısıyla ve kırsal mahalleleriyle Şahinbey çok yönlü bir ilçe. Şahinbey'de 83 tane kırsal mahalle var ve burada ekilmesi gereken alanlar var. Çiftçilerimiz büyük bir gayretle tarlalarını ekip ve biçmek için çalışıyor. Bize düşende çiftçilerimizin işini kolaylaştırmak. Çiftçilerimize desteğimiz altı yıl önce arpa, buğday tohumu ile başladı. Daha sonra çiftçimizin isteği ile gübre desteği verdik. Ardından yem, silajlık mısır, zeytin ve fıstık fidanı dağıtımı yaptık. Hayvan yetiştiricilerimiz için küçükbaş ve büyükbaş hayvan, arılı kovan ve tavuk desteğinde bulunduk. Çiftçilerimizin 2.300 km'lik arazi yollarını yaptık. Çiftçimize desteğimizi çeşitlendirerek sürdürmeye devam edeceğiz. Sulu tarıma geçmek zorundayız. Çünkü verilen bu desteklere yeterli yağış olmazsa istenilen verim alınamaz. Bu nedenle Fırat'ın suyunun mutlaka Gaziantep çiftçisiyle buluşması gerekiyor. Tarım Bakanımızın şehrimizi ziyaretinde de bu konuyu kendisine ilettik. Tarım anlamında mutlaka yükseltmemiz gerekiyor. Bu nedenle Fırat'ın suyunu Allah'ın izniyle çiftçilerimizle buluşturacağız” şeklinde konuştu.

"Çiftçi sayımız arttı"

Şahinbey Tarım İlçe Müdürü Mustafa Güzel, Şahinbey Belediyesi'nin verdiği desteklerle çiftçi sayısının arttığını ifade ederek “Şahinbey İlçemizde verilen desteklerle çiftçi sayımız 7.000'e ulaştı. Şahinbey'e dışardan çiftçi gelmedi. Ekilmeyen alanlar Şahinbey Belediyesi'nin destekleri ile ekilmeye başlandı. Böylece çiftçi sayımız 3.000 civarında arttı. Bölgemizdeki çiftçilerimiz çok çalışkan ve hırslı. Yeter ki su sıkıntısı çekmesinler. Geçen yıl kuraklıktan dolayı arpa ve buğdaydan çok bir verim alamasak da, başkanımın dağıttı mercimek bizleri kurtardı. Kuraklıktan dolayı ekim yapamadık ve süreç uzadı. Baharda da istenilen yağışı alamadık. Şahinbey Belediye Başkanımızın dağıttığı sebze fideleri sayesinde tüm Gaziantep'in kurutmalık ihtiyacını karşıladık. Şahinbey Belediye Başkanımıza verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.