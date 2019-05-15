Şahinbey'de 42 engelliye tekerlekli sandalye

Şahinbey'de Engelliler Haftası nedeniyle 42 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti.

Her yıl 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte bu yıl 42 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildi.

10 yıl önce Avrupa'dan gelen eski sandalyeleri kullandıklarını ve son 10 yıldır düzenli şekilde sandalye dağıtım törenleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Hulusi Kalender, “ Öncelikle 3'üncü dönem seçilmesi nedeniyle engelliler için bir şans olan Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu tebrik ediyoruz. Ayrıca namağlup olarak şampiyon olan Şahinbey Ampute Takımını da kutluyoruz. Engelliler açısından baktığımızda çok geçmişe gitmek istemiyorum ama biz yurtdışından yani Avrupalıların eskittiği sandalyeleri tamir ettirir ondan sonra da bir iş yaptık zannederdik. 10-12 sene önce böyle bir şey yoktu. Geldiğimiz nokta şu 10 yıldır Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu yapıyor. 10 yıldır bu işi sürekli hale getiren başkanımızı alkışlıyoruz” dedi.

Tekerlekli sandalye dağıtımını bir lütuf olarak görülmemesi bir vazife olarak görülmesini belirten Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “10-16 Mayıs Engelliler Haftası olarak kutlanıyor bizde bu hafta münasebetiyle engelli kardeşlerimiz için her zaman olduğu gibi bugünde akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtacağız. Yılda 2 defa bu etkinliği tören olarak yapıyoruz ama biz yıl boyunca ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize de beklemeden akülü, manuel sandalye olsun, işitme cihazı olsun, görme engelli kardeşlerimiz için ayrı cihazlar olsun bunları beklemeden veriyoruz. Bunu bir lütuf olarak vermiyoruz bunu bir vazife addettiğimiz için veriyoruz. Engellide toplumun bir parçası nasıl sosyal ihtiyacı olan dar gelirli kardeşlerimize sosyal destek, sosyal yardım sağlıyorsak, engelli kardeşlerimizi de bu görevi yapmak bizim vazifemiz. Onun için bunu lütfen bir lütuf olarak kabul etmeyin bir vazife olarak kabul edin. Vazifemizi iyi bir şekilde yapabiliyorsak kendimizi mutlu addeceğiz” diye konuştu.