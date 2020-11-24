Şahinbey'de 5 bin adet asma fidanı dikildi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve vatandaşlarında katılımıyla gerçekleşen fidan dikme programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gaziantep kültüründe önemli yere sahip olan asma fidanı, vatandaşların hem koruk hem de üzüm ihtiyacını karşılıyor. Şahinbey Belediyesi tarafından ilçe genelinde 5 bin adet asma fidanı dikimi ve dağıtımı gerçekleştirildi. İstiklal Mahallesinde vatandaşlar ile buluşan Belediye Başkanı Tahmazoğlu, vatandaşlar ile birlikte asma fidanı dikimini gerçekleştirdi. Vatandaşların ve çocuklarında el birliğiyle dikilen fidanlara can suyu verildi.

“Daha yeşil bir Şahinbey için”

Şahinbey Belediyesi olarak bugüne kadar toplam 3 milyon 500 bin adet fidan dağıtımı ve dikimi yapıldığını belirten Tahmazoğlu, “Biz Gaziantep'in ve Şahinbey'imizin daha yeşil olabilmesi için Şahinbey Belediyesi olarak bugüne kadar 3 milyon 500 bin adet fidan dağıtımı ve dikimini gerçekleştirdik. Bunu yeterli olarak görmüyoruz. Daha da yeşil olmasını istiyoruz. Öncelikle yapılı alanlarda bizim kültürümüzde de var damlarda eskiden ‘arış' derdik biz asma bunun koruğundan, üzümünden bu evin halkı, komşular faydalanır. Bununla ekşi yapılır, yemek yapılır birçok malzemede kullanılır. Biz de bu geleneğimizi tekrardan yaşatmak hem de özellikle evlerin damlarında daha yeşil bir görüntü oluşturmak adına şu an 5 bin tane asma fidanı dağıtımını ve dikimini gerçekleştiriyoruz. Bunu inşallah Şahinbey'in tamamına uygulayacağız. Böylelikle hem yukarıdan baktığımızda daha yeşil bir Gaziantep ve Şahinbey göreceğiz, hem de bu faydalı bir bitki, üzümünden , koruğundan o evin halkı ve komşular faydalanmış olacak. Evlerine, damlarına asma fidanı dikmek isteyen vatandaşlarımız gerek park ve bahçe müdürlüğümüze müracaat ederek alabilirler gerekse de biz yapmış olduğumuz organizasyonla mahalle mahalle ekiplerimizle birlikte dolaşıp direk yerlerini dikmiş olacağız” diye konuştu.

Mahalle Muhtarı ve vatandaşlar yapılan asma fidanı dağıtımı ve dikimi için memnuniyetlerini dile getirirken, Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkürlerini ilettiler.