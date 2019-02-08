Şahinbey'de 98. yıl coşkusu

Şahinbey Belediyesi Antep'e Gazilik unvanı verilişinin 98. yıl dönümü kapsamında Yol Koşusu yarışması düzenledi.

Şahinbey Belediyesi'nin ve Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün Gaziantep'e Gazilik unvanın verilişinin 98. yılı kutlamaları çerçevesinde yapılan Yol Koşusu etkinliğine 14 kategoride 450 sporcu katıldı. Çeşitli yaş gruplarının katıldığı koşuda sporcular Binevler Postanesi önünden Demokrasi Meydanı'na kadar koşarak dereceye girebilmek için mücadele ettiler.

“Tüm sporcuları tebrik ediyorum”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, “Gazi şehrimize Gazilik Unvanın verilişinin 98. Yılını bir kez daha kutluyorum. Belediyemizin ve Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzün birlikte düzenlediği yol koşusu etkinliğine katılım oldukça yoğun oldu her yaştan sporcu ve vatandaşımız etkinliğimize katıldı. Hepsini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Yarışma sonrasında kendi kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyalarını Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ve Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Kölemen verdi. Ayrıca yarışma sonrasında Şahinbey Belediyesi tarafından sporculara çeşitli hediyeler verildi.