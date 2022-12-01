Şahinbey'de Aralık ayı meclis toplantısı yapıldı

oturumu, Şahinbey Belediye Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Aralık ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 18 maddenin 10'u İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 6'sı Plan Bütçe Komisyonu'na havale edilirken, 1'i Teklif Karar olarak oylamaya sunuldu. 1 madde de ise Tarife Komisyonu'na süre verilmesi istendi.

Şahinbey Belediye Meclisi Aralık ayı 2. oturum toplantısını 06 Aralık 2022 Salı günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.