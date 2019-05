Şahinbey'de asfalt çalışmaları son sürat

Etap asfalt bölgesinde dökme, Bülbülzade, Yukarıbayır ve Tekstilkent Mahallerinde ise yama çalışmalarını sürdürüyor.

Şahinbey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından asfalt dökme çalışmaları hızla devam ederken çalışmaların öncesinde vatandaşların tozdan etkilenmemeleri için asfaltlanacak yollara sulama yapılıyor. Her geçen gün büyüyen Şahinbey İlçesi'nde ihtiyaç olan her bölgeye asfalt çalışması yapan Şahinbey Belediyesi bu konuda çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Her gün 1 kaplama, 3 yama ekibiyle birlikte Şahinbey İlçesi'nin mahallelerinde çalışma yapan Şahinbey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Cumartesi günü de İbni Sina Mahallesi'nde asfalt ve yama çalışmalarını sürdürecek.

Hızlı bir şekilde asfaltlama çalışması yapıyoruz

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe genelinde ihtiyaç duyulan her bölgede asfalt çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her geçen gün büyüyen ve gelişen ilçemizde, ihtiyaç olan her bölgeye ekiplerimiz asfalt ve yama çalışmalarını sürdürüyor. Yeni yaşam alanlarının oluştuğu Mavikent 5. etapta asfaltlama çalışmalarımız devam ediyor. Yeni mahallelerimizde oluşan yeni binaların, alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Şahinbey Belediyesi olarak hızlı bir şekilde asfaltlama çalışmalarını yapıyoruz. Bundan sonra da planlı ve programlı bir şekilde asfalt çalışmalarımızı devam ettireceğiz” diye konuştu.