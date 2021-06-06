Şahinbey'de asfaltlama çalışmaları sürüyor

Şahinbey İlçesi'nin kırsal mahallerinden olan Serince Mahallesinde asfaltlama ve yol çalışması yapan Şahinbey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşın rahatı için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. İlçe Merkezi'nde ve kırsal mahallelerde asfaltlama, yama ve yol açma çalışmalarını sürdüren ekiplerin yaptığı çalışmaları yerinde inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşın rahatı ve huzuru için çalıştıklarını ifade etti.

"Ulaşım imkanlarını kolaylaştırıyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kırsal mahallelerde asfaltlama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak asfaltlama çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Ekiplerimizin bir kısmı şehir merkezinde çalışırken, bir kısmı da kırsal mahallelerimizin bağlantı yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal mahallelerimizin etrafında bulunan Bahçelievler ve küme evlerin olduğu bölgeleri de asfaltlıyoruz. Böylelikle vatandaşlarımıza kolay bir ulaşım imkânı sağlamış oluyoruz ” dedi.