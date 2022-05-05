Şahinbey'de bahar ile birlikte asfalt çalışmaları hız kazandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki mahallelerde yürütülen asfalt çalışmaları bahar ile birlikte hız kazandı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçe genelinde belediye ekiplerince yürütülen asfalt kaplama, yama, kaldırım ve kilit taşı çalışmalarını yerinde denetliyor.

İlçe genelinde asfalt kaplama ve yama çalışmalarına hızlı bir şekilde devam eden Şahinbey Belediyesi Malazgirt Mahallesi'nde ki asfalt çalışmalarını tamamladı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alıp, vatandaşlarla sohbet etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ihtiyaç duyulan her yere asfalt çalışması yapıldığını belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak ilçemizin tüm mahallelerinde asfaltlama çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Özellikle yeni gelişen mahallerimizden olan ve bizim dönemimizde kurulan Malazgirt Mahallemizin nüfusu her geçen gün artıyor. Şahinbey Belediyesi olarak yeni gelişen mahallelerimizde yeni evler yapıldıkça alt yapı çalışmalarıyla birlikte asfalt çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Malazgirt Mahallemizde de 5.5 km'lik asfalt çalışması yaptık. Ayrıca asfalt plentimizin kapasitesini saatte 160 ton dan, 240 tona çıkardık. Böylece tam kapasite çalıştığında bir gün de 5 km'lik asfalt çıkarabilecek kapasitede bir tesise sahip olduk. Şu anda asfalt olmayan mahallemiz yok. Sadece yeni gelişen mahallelerimizde asfaltlama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” diye konuştu. Malazgirt Mahalle Muhtarı Metin Yalçınkaya, hizmet sevdalısı bir başkana sahip olduklarını belirterek “Malazgirt Mahallemizde yapılan asfalt çalışmasından dolayı şahsım ve mahalle sakinlerim adına Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederim. Başkanımız yaptığı çalışmalarla adını Gaziantep sınırlarının dışına taşıdı. Hizmet sevdalısı bir başkana sahip olduğumuz için kendimizi çok şanslı görüyorum. Yaptığı çalışmalardan dolayı bir kez daha Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum” dedi.

Mahalle sakinleri ise yapılan asfalt çalışmasından dolayı oldukça memnun olduklarını ifade ederek “Daha önce mahallemiz toz toprak içerisindeydi. Yapılan asfalt çalışması ile birlikte kışın çamurdan yazın tozdan kurtulmuş olduk. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyoruz” diye konuştu.