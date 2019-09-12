Şahinbey'de başarılı 1453 öğrenciye bisiklet ödülü

Şahinbey Belediyesi tarafından Akkent Spor Köyü içerisindeki Ampute ve Okçuluk Sahasında gerçekleştirilen törene Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün ve çok sayıda protokol üyesi katıldı. Gerçekleşen törende 1453 öğrenci bisiklet almanın mutluluğunu yaşadı.

"En güzel yatırım gençlere yapılan yatırımdır"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin geleceğinin gençlere emanet olduğunu belirterek, “En güzel yatırım ve en güzel hediye eğitime yapılan, çocuklarımıza ve geleceğimize yapılan yatırımdır. Bu ülkenin geleceğini çocuklarımız ve geleceğimiz olan koltuğunun altında kitapla ve bilgisayar başında Türkiye'nin geleceğinde ‘ben bir mühendis, mimar, avukat, iş adamı ve müteşebbis olarak Türkiye bayrağını daha fazla yukarıya nasıl taşırım?' diye düşünen gençler kuracak. O yüzden gençlere yapılan bütün yatırımlar geleceğe yapılan yatırımlardır ve en kalıcı yatırımlarda gençlere yapılan yatırımdır. Bu yüzden değerli başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Başarı ödüllendiriliyor"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun başarıyı ödüllendirildiğine dikkati çekerek, “Burada 1453 gencimiz bisiklet aldı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başarıyı ödüllendiriyor. Öğrencilere sadece bisiklet veya spor ayakkabısı gibi ödüller değil, öğrencileri ayrıca Umre, Çanakkale, Konya ve Bosna Hersek ziyareti ile de ödüllendiriliyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencileri önümüzdeki aylarda da Kudüs ziyareti ile ödüllendireceklerini söyledi. Kendisini yaptığı bu çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum” dedi.

"Başarıyı ödüllendiriyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin spor yapmalarını istediğini belirterek “Başarılı öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz. Başarıyı ödüllendirmek elbette çok önemli. Çünkü gençlerimiz her şeyin en güzeline layıktır. Eğitim sadece okulda yapılmıyor, okulun dışında da gençlerimizin sağlıklı bir birey olarak yetişmeleri, zinde olmaları ve spor yapmaları istiyoruz. Bunun içinde başarılı öğrencilerimize bisiklet hediye ediyoruz” dedi.

3 milyon 355 bin kitap dağıttık

Şahinbey Belediyesi olarak eğitimi önemsediklerini belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Gençlerimizin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için 3 milyon 355 bin adet kitap dağıttık. Bu kitapları da dağıttıktan sonra kitap okuma yarışmalar yapıyoruz. Yarışmanın sonunda öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz. 360 öğrencimizi Umre'ye götürdük, 140 öğrencimizi Konya'ya götürdük. Geçtiğimiz hafta ise 128 öğrencimizi Bosna Herseke'e götürdük. İnşallah Allah nasip ederse bundan sonraki hedefimiz de gençlerimizi Kudüs'e götürmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

" Siz yeter ki başarı için çalışın"

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun eğitime her zaman destek olduğunu belirterek “Öğrencilerimizi okullarında göstermiş oldukları başarıdan dolayı düzenlenen ödül töreninde bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizler yeter ki çalışın ve gayret edin bu tür teşvik ödüllerinin devamı olacak. Devlet büyüklerimiz bu anlamda gerekli desteği sağlayacaklar. Bu anlamda bizleri yalnız bırakmayan adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'e ve Milletvekillerimize teşekkür teşekkür ediyorum” diye konuştu.