Şahinbey'de bin 341 pehlivan meydana çıkıyor

Şahinbey Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun birlikte düzenlediği Yağlı Güreş müsabakalarına bin 341 güreşçi katılacak

24-25 Haziran tarihleri arasında Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. Ayağı Şahinbey Belediyesi tarafından Akkent Spor Köyü'nde gerçekleştirilecek. Bin 341 güreşçinin katılacağı organizasyonda güreşçiler altın kemer için mücadele edecek.

Başkan Tahmazoğlu'ndan davet

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Yağlı Güreş organizasyonuna tüm Gazianteplileri davet ederek, “Şahinbey Belediyesi olarak önemli organizasyona ev sahipliği yapacağız. Bin 341 güreşçinin katılacağı Yağlı Güreş organizasyonumuz 24-25 Haziran tarihlerinde Akkent Spor Köyü'nde düzenleyeceğiz. Hemşerilerimize ata sporumuzu daha yakından tanıma ve izleme imkanı sunacağız. Şampiyonların katıldığı ve birinden heyecanlı müsabakaların olacağı önemli organizasyona tüm hemşerilerimizi davet ediyorum” dedi.

Final pazar günü

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen dev organizasyon 24 Haziran Cumartesi günü başlarken, final müsabakası ise 25 Haziran Pazar günü yapılacak. İki gün sürecek olan organizasyon sonrasında altın kemeri kazanacak olan güreşçi belli olacak.