Şahinbey'de bir cami daha ibadete açıldı

Şahinbey Belediyesi, Ünaldı Mahallesine yaptırmış olduğu Ulucanlar Cami, ibadete açıldı

Ulucanlar Cami, Kuran-ı Kerim tilaveti ve okunan dualarla hizmete ibadete açıldı. Açılışa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilleri Dr. Mehmet Berk, Erdem Güzelbey, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu, Meclis Üyeleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

“Çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkalım”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çocukların camilere yönlendirilmesi gerektiğini belirterek “Camilerimiz bizim birliğimizin, beraberliğimizin ve dinimizin sembolüdür. Çocuklarımızı camilere getirin, camilerimiz onlarla şenleniyor. Onları korumanın en güzel yolu camilerden geçiyor. Gençlerimizi ve çocuklarımızı buralara alıştırırsak, birçok kötü alışkanlıklardan da uzak kalacaktır. Onları eğitime, dini eğitime, spora ve yaz kurslarına yönlendirelim. Çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkalım. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Şahinbey Belediyesi olarak bu zamana kadar 74 caminin açılışını gerçekleştirdik. Aynı zamanda 21 tane de inşaatı devam eden camimiz var. İnşallah her hafta birini hizmete açacağız. Ayrıca 76 tane camimizin de bakımını ve tamiratını yaptık yapmaya da devam ediyoruz” dedi.

“Her hafta şehrin bir yerinde cami açılışı var”

Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu, Şahinbey Belediyesi tarafından açılışları gerçekleştirilen camilerin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Allah'ın mescitlerini, Allah'ı çok zikreden ve ananlar yapar. Rabbim bu ayetin müjdesine nail olmak için gayret edip buranın yapılmasında emeği geçen bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun. Değerli Şahinbey Belediye Başkanım Mehmet Tahmazoğlu'na başkan yardımcılarına, meclis üyelerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Rabbime hamd olsun, her hafta şehrin bir yerinde cami açılışı var. Bu açılışlar sizleri olduğu kadar bizleri de çok mutlu ediyor” diye konuştu.

Ünaldı Mahalle Muhtarı Nurettin Nane, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na Ulucanlar Camisi'ni Ünaldı Mahallesine kazandırdığı için teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından Ulucanlar Cami vatandaşlarla birlikte Ünaldı Mahallesi sakinlerinin hizmetine açıldı.