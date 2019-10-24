Şahinbey'de bir sosyal tesis de Fidanlık Mahallesi'ne

Şahinbey Belediyesi tarafından Fidanlık Mahallesi'ne yaptırılan Fidanlık Sosyal Tesisinin çalışmalarını büyük ölçüde tamamlandı.

Şahinbey İlçesi'nde önemli projelere imza atan ve mesai saati gözetmeden çalışan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Fidanlık Mahallesine yapılan sosyal tesis'de yapılan çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade etti.

Her mahalleye bir sosyal tesis

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırma adına birçok önemli projeye imza attıklarını belirterek, “Her mahalleye bir sosyal tesis anlayışı ile çıktığımız yolda mahallelerimize taziye evleri ve sosyal tesisler yapıyoruz. Şahinbey İlçesi'nin birçok mahallesine ve hatta sonradan mahalle olan köylerimize dahi, taziye evi ve sosyal tesis inşaat ettik. Fidanlık Mahalle sakinlerinin faydalanabileceği iki katlı bir tesis inşa ettik. Tesisimizin çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. İki kattan oluşan tesisimizin giriş katında bay taziye evi ve muhtarlık, birinci katın da ise bayan taziye evi ve kursların verileceği sınıflar olacak. Tesisimizi en kısa süre içerisinde tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine açacağız” dedi.

Yaklaşık 706 metrekare alan üzerinde Fidanlık Mahalle sakinlerine hizmet verecek olan sosyal tesiste bay-bayan taziye evi, kursların verileceği sınıflar ve muhtarlık bürosu bulunuyor.