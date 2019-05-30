Şahinbey'de camiler bayrama hazırlanıyor

İlçe genelinde camilerin tamamını düzenli bir program dahilinde temizleyen Şahinbey Belediyesine bağlı ekipler, Ramazan Bayramında vatandaşların hijyenik bir ortamda ibadet edebilmeleri için camilerde temizlik yapıyor.

Camiler temizleniyor

Ramazan Bayramı öncesi ekiplerin camileri bayrama hazırladıklarını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ‘'Ramazan ayı boyunca İlçemiz genelinde camilerimizin iç dış genel temizliği yapıldı. Vatandaşların çok daha nezih ve temiz bir ortamda ibadet etmeleri için camilerimizde temizlik yapılıyor. Ayrıca Ramazan Bayramında ilçe genelinde bulunan camilerde cemaatin huzur içinde ibadet edebilmeleri için güzel kokular sıkarak, gül suyu ile temizlik yapılarak, camiler bayram namazına hazır hale getiriliyor'' diye konuştu.