Şahinbey'de Çanakkale Destanı anlatıldı

Dr. Mehmet Emin Ay tarafından “Çanakkale Ruhu” adlı konferans düzenlendi.

Şahinbey Belediyesi tarafından geleneksel hale dönüştüren 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri yoğun katılımla düzenledi. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlik Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitlere edilen duanın ardından başladı. Etkinlik daha sonra Şahinbey Konservatuarı tarafından Çanakkale Destanı'nı anlatan ağıt ve türkülerin seslendirilmesiyle devam etti. Etkinlik ayrıca Profesör Doktor Mehmet Emin Ay tarafından “Çanakkale Ruhu” adlı konferansın ardından sona erdi. Duygusal anların yaşandığı etkinliğe Şahinbey Belediyesi Başkanvekili Cuma Güzel, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Berk, şehit aileleri ve yakınları dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“ Çanakkale savaşı ayet ve hadislerle beslenen imanla kazanıldı”

Çanakkale Zaferi'nin oluşmasındaki önemli nedenin askerlerin ayet ve hadislerle beslediği imanları sayesinde olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, ''Çanakkale zaferinin üzerinden tam 107 yıl geçti. Çanakkale zaferinin her yıldönümünde bizim bir şeyleri düşünmemiz lazım. Acaba Çanakkale zaferini bize kazandıran nedir? diye baktığımızda Çanakkale zaferinde bir husus var. Onun ne olduğunu da Rabbimiz bize açık bir şekilde gösteriyor. Bir İngiliz komutanı olan General Mac Arthur, ‘ Savaşta silahlar önemlidir. Komutanlarda önemlidir ama daha önemli olan maneviyattır, ruhtur' diyor. Bunu söyleye kapitalist düşünceyle yetişmiş bir batılı komutan söylüyor. Gerçekten de Çanakkale Savaş'ında yokluk içinde postalları olmadan yalın ayak savaşan askerlerimiz olmuş. İşte bu nedenle savaşı kazandıran bu ruhtur. Bu ruh, ayet ve hadislerle beslenen imandır. Çünkü Rabbimiz, ‘Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah'ta size yardım eder' buyuruyor. İşte bu sebeple İngilizlerin meşhur siyaset adamı olan W. Churchill, ‘ Biz Çanakkale'de Türklerle değil Tanrı ile savaştık ve kaybettik' diyor. Çünkü Allah, dinine yardım eden o müminlere yardım ettiği için bu savaş kazanıldı” dedi.

“Allah'ın izniyle patlamayan toplarla ve eski teçhizatla gemiler batırıldı”

Çok sayıda büyük savaş gemilerinin savaş için geldiğini isimlerinde büyük kibir taşıyan gemilerin Allah'ın izniyle batırıldığını ifade eden Prof. Dr. Ay, “Tam 18 büyük savaş gemisiyle geldiler. Gemilerin bir kısım isimleri vardı ama bu isimlerden 3 tanesi büyük kibir taşıyordu. Inflexible (bükülemeyen), Inplacable (aman vermeyen), Irresistible (karşı konulmayan) bu 3 geminin isimleriydi. Allah'ın izniyle patlamayan toplarla, eski teçhizatlar ile batırıldı. Bu gemilerin bir kısmının altında şarap mahzenleri vardı. Çünkü onlar, bir haftada Çanakkale Boğazı'nı geçip İstanbul'da bunu kutlayacaklardı. Bir başka geminin altında ise matbaa makineleri vardı. Bu matbaa makinelerinde para basacaklar ve Osmanlı Devleti'nin parasını değersiz kılıp kendilerini ekonomik anlamda da o devletin sahibi yapacaklardı. O zamanki düşünce şu zamanda da devam ediyor” diye konuştu.