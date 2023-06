Şahinbey'de çevreci okullara ödül yağmuru

Şahinbey Belediyesi gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak adına 5-12 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde geri dönüşüm ve atık pil toplama yarışmalarında dereceye giren okulları hediye yağmuruna tuttu. Tüm okullara temizlik malzemesi desteğinde bulunan Şahinbey Belediyesi geri dönüşüm projesiyle farklı kategorilerde dereceye giren okullara 20 bin - 15 bin ve 10 bin TL'lik hediye çekleri verdi.

Çevremizi korumalıyız

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çevre temizliği konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini belirterek “Öncelikle Çevre Haftasını kutluyorum. Yaşadığımız dünyayı gelecek nesillere çok daha güzel bir şekilde bırakmak gerçekten çok önemli bunun için çevremizi korumalıyız. Daha çevreci bir dünya için daha çok ağaç dikmeliyiz. Çocuklarımıza güzel bir çevre bırakmak adına 4 milyon 700 bin Şahinbey ilçemize ağaç dikimi gerçekleştirip 650 tane park yaptık. Aynı zamanda kapısının önünü temiz tutan annelerimize temizlik malzemelerinden oluşan paketler hediye ettik. Okullar arası geri dönüşüm malzemeleri toplama yarışmaları düzenleyerek okullarımıza temizlik malzemeleri hediye ettik. Güzel bir Dünya, Türkiye, Gaziantep ve Şahinbey bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz. Projemize desteklerinden dolayı Milli Eğitim Müdürümüze ve Çevre İl Müdürümüze teşekkür ediyorum” dedi.

"Çevre temizliğine önem veriliyor"

Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan, Şahinbey Belediyesi'nin geri dönüşüm anlamında önemli çalışmaları olduğunu belirterek “Şahinbey Belediyesi söz konusu olduğunda yapılan projelerden dolayı büyük heyecan duyuyorum. Şahinbey Belediyesinin yapmış olduğu bu çevreci projeleri her daim destekliyoruz. 2017 yılında Cumhurbaşkanımızın Saygıdeğer Eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde başlatılan sıfır atık projesinin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. 2017 yılından bu yana yapılan geri dönüşüm çalışmasının ülke ekonomisine çok ciddi bir katkısı oldu. Bundan sonraki süreçte de Şahinbey Belediyesi'nin yapmış olduğu bu çevreci projeleri desteklemeye devam edeceğiz ve kendilerini verdikleri desteklerden dolayı kutluyorum” dedi.

"Çevre bilinci oluşuyor"

Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç öğrencilere çevre bilincinin oluşturulması için önemli bir çalışma olduğunu ifade ederek “Şahinbey Belediyemiz çevre bilincini kazandırmak ve geri dönüşümü milli ekonomiye kazandırılması noktasında Başkanımızın Mehmet Tahmazoğlu'nun yaptığı proje çerçevesinde okullarımıza faaliyetlerinden dolayı ödüller veriyor. Bu hediyeler öğrencilerimizin bu işe sıkı sarılmalarına neden oluyor. Şahinbey Belediye Başkanımız eğitime önemli destekler veriyor. İlk ve anaokuluna başlarken boyama ve eğitim setinin yanı sıra yıl boyunca da kitaplar hediye ediyor. Ortaokulda karne hediyesi olarak spor ayakkabısı ve LGS setleri, üniversiteye hazırlıkta TYT setleri hediye diyor. Eğitimin her noktasına Başkanımız her zaman yanı başımızda oluyor. Bu da bizim eğitim başarımıza etki ediyor. Bu anlamda bizlere her zaman destek olan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.