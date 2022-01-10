Şahinbey'de çiftçilere 10 milyon TL'lik fide desteği

Şahinbey Belediyesi üretimin artması için çiftçilere verilen fide desteğini bu yılda sürdürerek 10 milyon TL'lik protokol imzaladı.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda imzalanan protokol imza törenine, Vali Davut Gül, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan katıldı.

“Bir metre kare alan dahi boş kalmamalı”

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediyesi'nin yıllardır çiftçilere destek verdiğini belirterek “Küresel bir salgın ile karşı karşıyayız bunun özellikle gıda üzerinde önemli etkileri oldu. Bu dönemde bir metre kare bahçenin dahi boş kalmaması gerekiyor. Bununda oluşa bilmesi için çiftçinin desteklenmesi gerekiyor. Biz aynı zamanda Gastronomi kentiyiz. Üretilen sebzelerin hepsi gelen ziyaretçilerimiz başta olmak üzere ticari anlamda da kullanılıyor. Verilen bu destekle çiftçilerimiz hem kendi ihtiyaçlarını karşılayacak hem de bu ürünleri satmak istediklerinde ticari anlamada kazanç sağlayacaklardır. Bu destekten dolayı Şahinbey İlçe Kaymakamımıza, Tarım İl Müdürümüze, Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

“Çiftçimizden olumlu dönüşler aldık”

Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, projenin sürdürülebilir olmasının önemli olduğunu ifade ederek, “Şahinbey Belediyemizin 5 yıldır çiftçilere vermiş olduğu destekler içerisine fide desteği geçtiğimiz yıl dahil edildi. Bu anlamda Tarım İl ve İlçe Müdürlülerimiz daha öncesinde verilecek bu desteğin fizibilite çalışmalarını yaptılar. Hangi ürünün bölge coğrafyasına daha uygun olduğunu analiz ederek ürünleri temin ettiler. Bu nedenle geçen yılki fidelerde çok ciddi bir verim artışı oldu. Elde edilen tüm ürünler şehrimizin her yerinde satışa sunuldu. Ciddi anlamda bizlerde olumlu geri dönüşler aldık. Bu noktada bu desteğin sürdürülebilir hale gelmesinde katkısı olan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Çiftçilerimiz dağıtılan fidelerden memnun kaldı”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu çiftçilerin yükünü hafifletmek ve üretimi arttırmak adına desteklerin devam ettiğini söyleyerek, “Şahinbey Belediyesi olarak geçtiğimiz yıl çiftçilerimize fide desteğinde bulunmuştuk. Bu desteğimizi bu yılda sürdürerek çiftçilerimize 10 milyon TL'lik fide desteğinde bulunacağız. Geçtiğimiz yıl domates, salatalık, biber, patlıcan, kavun fidesi dağıtmıştık bu yıl bunlara karpuz fidesini de ekledik. Bunlar vatandaşlarımızın en çok tükettiği ürünler. Çiftçilerimiz bu fideleri daha önce değişik yerlerden parça parça almaya çalışıyordu. Aldığının bir kısmı da sertifikalı olmadığı için verimli ürün alamıyordu. Böylece hem harcadığı para ve emek boşa gitmiş oluyordu. Biz bu ürünleri hem yerli tohumdan hem de bu işin uzmanı kişilere ve kuruluşlara yaptırıyoruz. Toptan aldığımız içinde fiyat olarak daha uyguna alıyoruz. Çiftçilerimiz geçtiğimiz yıl bu ürünleri deneyerek çok memnun kaldılar. İmzaladığımız protokolle çiftçilerimize 10 milyon TL'lik destek sağlamış olacağız. Desteklerinden dolayı Valimiz Davut Gül'e Şahinbey Kaymakamımız Tahir Şahin'e ve İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan'a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Çiftçiler için çok ciddi bir destek”

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, verilen fide desteği ile çiftçilerin önemli bir yükünün hafifletildiğini aktararak, “Bu dönemde çiftçi desteği çok önemli bu doğrultuda Gaziantep Valimizin liderliğinde ve Şahinbey Kaymakamımızın desteğiyle Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun yaptığı bu destek çiftçi için karşılığı olan çok ciddi bir destek. Burada verilen fidelerin yüzde ellisi çiftçi tarafından ödeniyor ama toplu alım yapıldığı için çiftçimizin ödediği para yüzde 25'lere denk geliyor. Şahinbey İlçesi'ndeki çiftçilerin tamamına hiçbiri ayrım etmeksizin başvuran herkese bu fide desteği veriliyor. Vermiş olduğu destekten dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.