Şahinbey'de çiftçiye yol desteği

Çiftçilere buğday ve arpa tohumu, hayvan yemi, zeytin, fıstık fidanı ve canlı hayvan desteğinde bulunan Şahinbey Belediyesi çiftçilerin ürünlerini toplarken ulaşımını daha kolay sağlayabilmesi için yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

“İlçemizin her köşesine hizmet götürüyoruz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilerin ürünlerini daha rahat toplaması ve ulaşımlarının sağlanması için çalışmaların devam ettiğini belirterek “Çiftçimize olan desteğimiz devam ediyor. Daha önce arpa-buğday tohumu, gübre, fıstık-zeytin fidanı ve canlı hayvan desteklerimizin ardından Şahinbey Belediyesi olarak köylerimizin yollarını yapıyoruz. Traktörlerin ve iş makinalarının ulaşımını kolaylaştırmak adına arazi yollarını iyileştirme çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Böylelikle çiftçimiz ürün için arazilerine gitmek istediklerinde arazi yollarını çok rahat bir şekilde kullanabiliyorlar. Bu yollar, uzun yıllar hiçbir ihtiyaç duyulmadan çiftçimiz tarafından kullanılabilecek. Hayırlı uğurlu olsun ürünleri bereketli olsun” dedi.

“Her zaman çiftçinin yanında olan bir başkan sahibiz”

Yolları yapılan çiftçiler verilen hizmetlerden memnun olduklarını belirterek, “Daha önce eşeğin ve at arabasının gitmediği yollardan şimdi arabalar gidiyor. Şahinbey Belediyesi köylerimizin arazi yollarını açıp, tamirat yaptılar. Başkanımız bize tohum, gübre, canlı hayvan, hayvan yemi ve daha birçok destekte bulunuyor. Her zaman çiftçinin yanında olan bir başkan sahibiz. Allah kendisinden razı olsun” diye konuştular.