Şahinbey'de çocuklar 8 gün boyunca eğlenceye doyacak

Şahinbey Belediyesi tarafından Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde 23-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen “Bi Dünya Kitap Bi Dünya Eğlence' çocuk şenliği ve kitap fuarı düzenlenen açılış töreni ile başladı.

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen ve 8 gün sürecek olan Kitap Fuarı ve Okuyan Çocuk Şenliği Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde başladı. Burada çocuklar için birçok aktivite yer alırken çocuklar hem eğlenecek hem de eğlenirken öğrenecek. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çocukların 8 gün boyunca eğlenceye doyacağını belirterek, 2 bayramı bir arada kutladıklarını ifade etti.

“Amaç eğlenirken öğretimi sağlamak”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu hedeflerinin çocukları hem eğlendirmek hem eğlenirken öğretiminin sağlamak olduğunu belirterek, “2 bayramı bir arada kutluyoruz. Ramazan bayramının son gününde açtığımız kitap fuarımız, Okuyan çocuk şenliğimiz. Hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birlikte kutluyoruz. Çocuklarımızın bu bayramı doya doya kutlamaları hem depremin kendi üzerindeki etkilerini ortadan kaldırmak adına 8 gün sürecek hem kitap fuarı hem çocuklara dönük etkinlikler hazırladık. 15 tane yazarımız ve masal anlatıcısı çocuklarımızla her gün birlikte olacaklar. Burada 70 yayınevinin kitaplarıyla çocuklarımız buluşmuş olacak. Bunun dışında dışarıda şişme oyun guruplarımız var. Gezi trenlerimizle burada tur atıyorlar. Yukarıda çocuklarımızın el becerilerini geliştirmeleri için atölyeler var. İçeride birçok oyun alanımız var. Burada amacımız çocuklarımızı hem eğlendirmek hem eğlenirken öğretimi sağlamak. 8 gün boyunca burası çocuklarımızın hizmetinde olacak. 23 Nisan'da bir gün hızlı geçiyor. Gelen gelemeyen oluyor biz de bunu zamana yayarak herkesin gelmesine imkan sağlamak istedik” diye konuştu.