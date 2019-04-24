Şahinbey'de çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu

Renkli anların yaşandığı etkinlikte çocuklara uçurtma hediye edildi.

Şahinbey Belediyesinin bu yıl 10'uncusunu düzenlediği uçurtma etkinliğine ilgi yoğun oldu. Çocuklar yüz boyama stantlarında yüzlerini boyadı ve hediye edilen uçurtmaları uçurarak keyifli vakitler geçirdi. Şahinbey Belediyesinde bulunan çeşitli sosyal tesislerin anaokulu öğrencilerinin yaptıkları gösteriler çocuklar tarafından beğenildi. Yeni nesil çocukların şanslı olduğunu ifade eden ve çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “ Biz çocukken hiç böyle bir etkinlik görmedik. En fazla oynadığımız sokakta gülle oynamaktı. Böyle belediyelerin etkinliklerini görmedik ama şimdiki çocuklar gerek sosyal tesislerimizde gerek okullarımızda birçok etkinlikten faydalanabiliyorlar. Anne babalar daha bilinçli ben tekrar bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Birlik beraberlik içerisinde inşallah nice yıllara çocuklarımızı da en güzel şekilde yetiştirerek ulaşmamızı diliyorum. Tüm çocukların gözlerinden öpüyorum” diye konuştu.

Etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından sonlandı.