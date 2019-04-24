İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Şahinbey'de çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu

Şahinbey Belediyesi 23 Nisan kutlamaları kapsamında geleneksel hale getirdiği uçurtma etkinliğini Şahinbey Parkında düzenledi.

Renkli anların yaşandığı etkinlikte çocuklara uçurtma hediye edildi.


Şahinbey Belediyesinin bu yıl 10'uncusunu düzenlediği uçurtma etkinliğine ilgi yoğun oldu. Çocuklar yüz boyama stantlarında yüzlerini boyadı ve hediye edilen uçurtmaları uçurarak keyifli vakitler geçirdi. Şahinbey Belediyesinde bulunan çeşitli sosyal tesislerin anaokulu öğrencilerinin yaptıkları gösteriler çocuklar tarafından beğenildi. Yeni nesil çocukların şanslı olduğunu ifade eden ve çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “ Biz çocukken hiç böyle bir etkinlik görmedik. En fazla oynadığımız sokakta gülle oynamaktı. Böyle belediyelerin etkinliklerini görmedik ama şimdiki çocuklar gerek sosyal tesislerimizde gerek okullarımızda birçok etkinlikten faydalanabiliyorlar. Anne babalar daha bilinçli ben tekrar bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Birlik beraberlik içerisinde inşallah nice yıllara çocuklarımızı da en güzel şekilde yetiştirerek ulaşmamızı diliyorum. Tüm çocukların gözlerinden öpüyorum” diye konuştu.


Etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından sonlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.