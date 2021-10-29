Şahinbey'de Cumhuriyet Bayramı sportif etkinliklerle kutlandı

Şahinbey Belediyesi, Cumhuriyetin 98'inci yıl dönümünü düzenlediği sportif etkinliklerle kutladı.

Şahinbey Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile okçuluk, ayak tenisi, e-spor, doğa yürüyüşü, havalı tabanca, masa tenisi yarışmaları düzenledi. Akkent Spor Köyü'nde ve Yeşilvadi Millet Bahçesi'nde yapılan spor faaliyetlerine yarışmacılar kadar vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı spor etkinliklerine 615 sporcu katıldı.

615 sporcu katıldı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Cumhuriyet'in 98'inci yılını kutlayarak, “Sportif faaliyetler, çocuklarımızın ve gençlerimizin fiziksel, zihinsel ve ahlaki yönden sağlıklı gelişimi adına çok değerli. Bu nedenle spor alanında yatırımlarımızı sürdürüyor, spor alanında yaptığımız her yatırımı geleceğimize yapılan yatırım olarak değerlendiriyoruz. Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 98'inci yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Akkent Spor Köyü'nde ve Yeşilvadi Millet Bahçemiz de yapılan spor faaliyetlerine 615 sporcu katıldı. Güzel bir organizasyon oldu. Spor alanlarımızda bir araya getirdiğimiz gençlerimiz spor yoluyla sosyalleşme, yaşıtlarıyla daha fazla paylaşım içerisine girme fırsatı elde etmiş oluyorlar. Bu tür faaliyetlerde ve organizasyonlarda bizlerin her zaman yanında olan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüze ve federasyonlarımızın il temsilcilerine yürekten teşekkür ediyor, Cumhuriyetimizin 98'inci yılını bir kez daha kutluyorum” diye konuştu.

Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara Şahinbey Belediyesi tarafından madalya ve çeşitli hediyeler verildi.