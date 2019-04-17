Şahinbey'de doğa dostu pazar çantası dağıtılıyor

Şahinbey'deki semt pazarını ve evleri kapı kapı dolaşan belediye ekipleri, vatandaşlara doğa dostu pazar çantaları dağıtıyor.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile çalışmalarını yürüten Şahinbey Belediyesi vatandaşlara doğa dostu pazar çantaları dağıtıyor. Şahinbey Belediyesi Halkla İlişkiler Ekibi, Şahinbey ilçesinde ikamet eden vatandaşların kapılarını çalarak, onlara Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun selamını iletip pazar çantası hediye ediyorlar. Ekipler ilçedeki semt pazarında da alış veriş yapan vatandaşlara doğa dostu pazar çantaları dağıtıyor.

"Vatandaşlarımız için yeni projeler üreteceğiz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Milletimiz bize üçüncü dönem için yeniden vize verdi. Bizde daha önceki yıllarda yaptığımız projelerin üzerine koyarak, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. 1 Ocak tarihi itibariyle poşet kullanımını yasaklanmasının ardından vatandaşlarımızın mağdur olmaması için onlara Pazar çantası yaptırdık. Kullanımı kolay ve pratik olan çantamızla vatandaşlarımız alış verişlerini gönül rahatlığıyla poşet ücreti ödemeden yapabilecekler. Belediye personellerimiz vatandaşlarımıza pazar torbası dağıtım çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor” dedi.

Başkan Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler

Şahinbey Belediyesi personelleri tarafından pazar çantası hediye edilen vatandaşlar Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve çalışanlara teşekkür ederek, “Biz başkanımızın çalışmalarından memnunuz. Yapmış olduğu projeler ve çalışmalar Türkiye'de örnek gösteriliyor. Bizleri düşünerek Pazar çantası yaptırıp göndermiş. İnce ve nazik düşüncelerinden dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve ekibine teşekkür ederiz” diye konuştu.