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Şahinbey'de doğa ve spor bir arada

Şahinbey Belediyesi tarafından vatandaşları günlük hayatın stresinden uzakta keyifli bir gün geçirmeleri için doğa yürüyüşü düzenliyor.


Şahinbey Belediyesi, gündelik hayatın koşturmacasından yorulup, strese, kent yaşamına ara vererek doğayla bütünleşmek, sağlıklı adımlarla geleceğe yürümek amacıyla AKUT, İHHA ve Gazi Dağcılık ile birlikte Türkiye'nin en büyük Parkı Yeşilvadi Millet Bahçesi'nde Doğa Yürüyüşü ve Dağcılık sporu etkinliği düzenliyor.


Sağlık için spor


7'den 77'ye tüm Gazianteplileri spora teşvik etmek için çalıştıklarını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Yürüyüşten bisiklet turlarına kadar düzenlediğimiz farklı organizasyonlarla vatandaşlarımızı sağlıklı yaşam için harekete yönlendiriyor, spora özendiriyoruz. Sırada doğa yürüyüşü ve dağcılık etkinliğimiz var. Tertemiz bir havada spor yapmak, yoğun kent yaşamının stresi ve gürültüsünden uzakta keyifli bir gün geçirmek isteyen tüm vatandaşlarımızı bu organizasyonumuza bekliyoruz” dedi.

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