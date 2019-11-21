Şahinbey'de gençler Fiziki Yeterlilik Sınavlarına hazırlanıyor

Gaziantep'te çok sayıda genç Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) fiziki yeterlilik sınavlarına Şahinbey Belediyesi'nin açtığı kurslarda hazırlanıyor.

Gaziantep'te Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları (BESYO), Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) Özel Harekat Polisliği (PÖH), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komiser Yardımcılığı ve Komiserlik Sınavı, Astsubay ve Subay Fiziki Yeterlilik Sınavı, Bölge Klasman ve Ulusal Hakemlerin Fiziki Yeterlilik Testlerine ve Spor Liselerine Şahinbey Belediyesi Tesislerinde hazırlanan gençler, profesyonel hocalar eşliğinde eğitim alıyorlar. Şahinbey Belediyesi tarafından 2017 yılında hayata geçirilen Fiziki Yeterlilik Kursu'ndan, bu zamana kadar bin 149 vatandaş faydalanarak sınavlara girdi. Sınavlarda yüzde 95'in üzerinde başarı oranı elde edilirken, sınavlar için halen 125 kursiyer çalışmalarını hocalar eşliğinde sürdürüyor.

Öğrencilerimizin yanındayız

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu hayatına yön vermek isteyen gençlere sunulan imkanlarla destek olduklarını belirterek, “Özellikle eğitime yaptığımız yatırımlarla çocuklarımızın ve gençlerimizin her zaman yanında olduk. Akkent Spor Köyü içerisindeki tesislerimizde gençlerimiz hayatlarına yön vermek için Fiziki Yeterlilik Kursuna katlıyorlar. Ücretsiz ve profesyonel hocalarımız eşliğinde sınavlara hazırlanan gençlerimize bizlerde Şahinbey Belediyesi olarak destek oluyoruz. 2017 yılında başlattığımız proje çerçevesinde bu zaman kadar bin 149 kursiyer eğitim alarak hayatlarına yön verdiler. Aldıkları başarılar sonrasında onlarla birlikte bizlerde mutlu olduk” dedi.