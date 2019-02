Şahinbey'de Gerciğin Sosyal Tesisi'nin açılışı yapıldı

Şahinbey Belediyesi tarafından Şahinbey İlçesi kırsal mahallelerinden Gerciğin'e yapılan sosyal tesis, taziye evi, muhtarlık bürosu ve Kur'an Kursu'nun açılışı yapıldı.

Şahinbey Belediyesi, ilçeye bağlı Gerciğin kırsal mahallesine yaptığı, içerisinde muhtarlık bürosu, taziye evi, Kur'an Kursu gibi alanları barındıran sosyal tesisin açılışını gerçekleştirdi.

Gerciğin mahallelerine kazandırılan hizmetlerin açılışı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapıldı.

"Şehir merkezinde ne varsa köyde de aynısı olsun istiyoruz"

Dualar ve Kur'an Tilaveti ile yapılan açılış törenlerinin ardından açıklamalarda bulunan ve şehir merkezinde yapılan hizmetlerin aynısının kırsal mahallelere de yapılacağını vurgulayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Daha önce köy olup şuan mahalle olan Gerciğin mahallemize yaptığımız sosyal tesisi tamamladık. Gerciğin mahallemize 13 bin beş yüz metre kare kilit taşı, park ve son olarak bu sosyal tesisi yaparak halkımızın hizmetine sunduk. Şehir merkezinde ne varsa köy olan mahallelerimizde de aynısı olsun istiyor ve bu yönde çalışıyoruz. Yaptığımız sosyal tesis de iki katlı, altında muhtarlık bürosu, kadın-erkek taziye salonları, toplantı salonları ile bir tane de her türlü eğitimin yapılabileceği sınıf bulunuyor. Amacımız hayat standartlarını yükselterek vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılamak. Sosyal tesisimiz vatandaşlarımıza hayırlı olsun, onlar her şeyin en güzeline layık. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak bu tür hizmetlerimizi arttırarak devam ettireceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şahinbey Belediyesi tarafından yaptıran Gerciğin Sosyal Tesisi'nin açılışı kurdele kesimiyle yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.