Şahinbey'de hamleler 15 Temmuz için atıldı

15 Temmuz ruhunu yaşatmak için bir dizi etkinlikler düzenleyen Şahinbey Belediyesi bu etkinlikler çerçevesinde Selçuklu Gençlik Merkezinde 74 kursiyerin katıldığı satranç turnuvası düzenledi. Sosyal tesislerde eğitim gören 5, 6 ve 7. sınıf kursiyerlerinin katıldığı satranç etkinliği açık kategori ve eleme usulü yapıldı.

Organizasyonunu Şahinbey Belediyesi'nin satranç öğretmenleri gerçekleştirdi. Turnuvada Mimar Sinan Gençlik merkezi kursiyerlerinden Yusuf Emiroğlu birinci, Selçuklu Gençlik Merkezi kursiyerlerinden Yavuz İzzet ikinci, Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi kursiyerlerinden Meral Şimşekli üçüncü olurken, Selçuklu Gençlik Merkezi öğrencilerinden Esranur Karakuş ise dördüncü oldu.

Dereceye giren ilk 4 sporcu madalya ile ödüllendirilirken, diğer yarışmacılara ise Şahinbey Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi.