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Şahinbey'de Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediyesi Haziran ayının olağan meclis toplantısının 1.

oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başkanlığında yapıldı.


Şahinbey Belediye Meclisi Haziran ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 11 maddenin 3'ü İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 7'si Plan Bütçe Komisyonu'na, 1 madde teklif karar olarak gündeme alınırken, 2 madde ise gündem dışı meclise sunulup oy birliği ile gündeme alınıp Eğitim Gençlik Spor Komisyonu ve Çevre Temizlik Komisyonuna havale edildi.


Şahinbey Belediye Meclisi Haziran ayı 2. oturum toplantısını 06 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.

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