Şahinbey'de her gün 5 bin kişiye iftar

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, iftar öncesi meydan da vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Şahinbey Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak hazırlanan iftar sofrası bu yıl yine Şıh Meydanında kuruldu. Ramazan'ın ilk gününde binlerce vatandaş orucunu açmak için alana gelirken, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na yoğun ilgi gösterdiler.

“Herkesi Şıh Meydanına bekliyoruz”

Ramazan ayının ilk gününde tüm vatandaşların Ramazanını kutlayan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Öncelikle tüm vatandaşlarımızın Ramazan Ayı'nı kutluyorum. Ramazan Ayı Kuran, İbadet, rahmet, bereket ve yardımlaşma ayıdır. Hayırların daha çok yapıldığı insanların birbirine daha çok yardım ettiği bir aydayız. Biz de mübarek Ramazan Ayı içerisinde 6 bin metrekarelik Şıh Meydanımızda, her gün 5 bin vatandaşımıza burada iftar veriyoruz. Kapımız herkese açık. Tüm hemşehrilerimizi, davet ediyoruz. Birlikte iftar açmanın bereketini, rahmetini ve huzurunu vatandaşlarımızla birlikte yaşamak istiyoruz. Burası Gaziantep'in tarihi dokusunun tam kalbi olan bir yer. Camimiz, kastelimiz, tarihi antep evlerimiz ve meydanımız ile burada güzel bir atmosfer var. Bu vesile ile herkesin Ramazan Ayı'nı tekrar kutluyorum” dedi.

İftar saati programı ilgi ile izlendi

Şıh Meydanı'na gelen binlerce vatandaş Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen iftar saati programını ilgi ile izlediler. Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu'nun katıldığı programda dualar, ilahiler okunup, soru cevap şeklinde sohbetler edildi.

Yemekler garsonlar tarafından dağıtıldı

Vatandaşlar sıraya girerek yemek alma yerine Şahinbey Belediyesi, tarafından görevlendirilen garsonlar vatandaşların yemeklerini, sularını, ayranlarını ve meyvelerini masaya getirerek tıpkı bir restoran konseptinde hizmet verdiler. Daha önce kaplara konarak hazırlanan yemekler, soğumaması için jelatinle kapatıldı. Soğuması önlenen yemeklerin etrafa dökülerek israfa neden olması da engellenmiş oldu.