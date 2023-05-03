Şahinbey'de İbni Sina parkı hizmete girdi

Şahinbey Belediyesi vatandaşların yaşanılabilir alanlara sahip olması için yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde İbni Sina Mahallesi'ne 34 bin metrekareyi aşkın alanda park ve yeşil alan kurdu.

İbn-i Sina Parkın açılışını Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Milletvekili Adayları Eyüp Özkeçeci, Muhammed Hakan Tanrıöver, protokol üyeleri ve vatandaşlar gerçekleştirildi. Şahinbey Belediyesi tarafından İbni Sina mahallesine yapılan park toplam 34 bin 650 metrekarelik alana sahip olurken, içerisinde çocuk oyun grupları, piknik alanları, bisiklet ve koşu yolu bulunuyor.

"650 park yaptık"

Daha yeşil bir Gaziantep ve Şahinbey için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Şehirleşme ve planlı büyüme çok önemli. Göreve geldiğimizde Şahinbey'in 683.000 nüfusu vardı. Şuanda ise 1 milyon 260 bin kişiyiz. Nüfusumuzda yüzde yüz artış var. Artan nüfusu çarpık yapılaşmaya mahkum etmeden göreve geldikten sonra 12 tane yeni mahalle kurarak planlı yapılaşmayı teşvik ettik. Şahinbey de doğru dürüst yeşil alan yokken göreve geldikten sonra 650 tane park yaparak halkımızın hizmetine sunduk. Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi olan YeşilVadi Millet Bahçesini Gazianteplilerin hizmetine sunduk. İbn-i Sina Mahallemize yaptığımız İbn-i Sina Parkımızın mahalle sakinlerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.