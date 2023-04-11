Şahinbey'de ilçenin her noktası temizleniyor

Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gece gündüz demeden günün 24 saati cadde ve sokaklarda temizlik faaliyetlerini sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, temizlik faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Ekipler, çöplerin kaldırılmasından, cadde ve sokakların yanı sıra pazar yerleri ile üst ve alt geçitlerin temizliğine kadar ilçenin dört bir yanını gece gündüz demeden temizliyor. Sabah saatlerinde cadde ve sokakların süpürülmesi ile başlayan temizlik çalışmaları, gece geç saatlere kadar devam ediyor. Rutin çöp toplama işleminin yapılmasından sonra, çöp konteynerleri yıkanarak halk sağlığını tehdit edici unsurlar ortadan kaldırılıyor. Temizlik İşleri ekipleri ayrıca Adıyaman'da da çalışmalar yaparak Adıyaman'ın cadde ve sokaklarını temizliyor.

"Daha temiz bir Şahinbey İçin el ele vermeliyiz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ekiplerin büyük bir özveri ile çalıştığını belirterek, “Temizlik ekiplerimiz gece ve gündüz çalışıyor. İlçenin yoğun yerlerinden başlayarak parklardan tutun da ara sokaklardan kent içerisindeki boş arsalara kadar temizletiyoruz. Girilmedik cadde ve sokak bırakmadan temizlik yapıyoruz. Ekiplerimiz, geceleri de merkezi cadde ve sokaklarda anlık temizlik yapıyor. Semt pazarları yine gece oluşturulan ekiplerimiz tarafından temizleniyor. Yine gece boyunca çöp toplama araçlarımız çöpleri topluyor. Düzenli olarak da çöp yıkama aracımız konteynerleri yıkayarak dezenfekte ediyor. Ekiplerimiz ayrıca Adıyaman'da da çalışmalar yapıyor. Adıyaman'daki vatandaşlarımızın sağlığı için orada da gece gündüz demeden çalışıyorlar” dedi.