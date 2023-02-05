Şahinbey'de karla mücadele aralıksız sürüyor

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, iki gündür aralıklarla yağan kar nedeniyle ekiplerin kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kış hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan Şahinbey Belediyesi, Gaziantep'te etkili olan kar yağışının ardından çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçede yayaların ve sürücülerin yollarda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması ve günlük yaşamın aksamaması adına karla mücadele ekipleri 24 saat görev yapıyor.

"Ana arterler ve sokaklar temizleniyor"

Ana arterleri temizleyen ekipler, çalışmalarını ara sokaklar ve mahallelerde sürdürüyor. Kar küreme çalışmalarıyla yollar temizlenirken, diğer yandan da buzlanmanın önlenmesi için ilçe genelinde tuzlama çalışmaları yapılıyor. Ulaşımda yaşanabilecek sorunlara karşı cadde ve sokaklarda önlemler alan Şahinbey Belediyesi ekipleri, yayalar için de meydanlarda ve kaldırımlarda biriken karları temizleyip, tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Ekipler hastalar ve hastaneler için görev başında

Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri hastaneye gidemeyen diyaliz hastasının talebi üzerine vatandaşı evinden alarak hastaneye götürürken, kar temizleme ekipleri hastane acil servis önlerini temizleyerek hastaların ve sağlık görevlilerinin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmalarının önüne geçti. Ekipler ayrıca pazar yeri çatılarındaki karları da temizleyerek oluşabilecek tehlikeyi önlemiş oldular.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kar yağışı nedeniyle ekiplerin günler öncesinden hazır hale getirildiğini ifade ederek, “Hafta içi ve hafta sonu yağan kar yağışında vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için ekiplerimiz 7/24 görev başındaydı. Ana arterler ara bağlantı yolları sürekli kar küreme araçları ve ekiplerimizce temizlendi. Hastane önleri ve pazar yerlerinin çatıları temizlendi. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor” dedi.