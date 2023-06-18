Şahinbey'de karne alan 160 bin öğrenciye spor ayakkabı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde karnelerini alan 160 bin öğrenciye spor ayakkabısı hediye ediliyor.

Her yıl öğrencilere spor ayakkabısı hediye eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bu yıl da Kapçağız köyündeki öğrencilerle bir araya gelerek, hediyelerini verdi. Öğrencilere karne hediyesi olarak spor ayakkabısı dağıtan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, bu yıl 160 bin öğrenciye hediyelerinin dağıtımına başlandığını söyledi. Tahmazoğlu, bu yıl dağıtılacak ayakkabılarla birlikte toplamda hediye edilen spor ayakkabısı sayısının 1 milyon 68 bin adete ulaşacağını ifade etti.

“Öğrencilerimizin spor yapmalarını istiyoruz”

Öğrencilere spor yapmalarını tavsiye eden Başkan Tahmazoğlu, “Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimize spor ayakkabısı hediye etmeye devam ediyoruz. Bu yıl yine 160 bin öğrencimize karne hediyesi olarak verdiğimiz spor ayakkabısı dağıtımına başladık. Dağıtımına başladığımız spor ayakkabısı dağıtımları ile birlikte 1.068.800 adet spor ayakkabısını gençlerimize hediye etmiş olacağız. Amacımız gençlerimize spor ayakkabısı hediye ederek, spor yapmasını sağlamak. Böylelikle gençlerimizin obeziteden uzak kalıp yaz tatillerini sporla geçirmesini sağlıyoruz. Hediye ettiğimiz ayakkabılarda öğrencilerimize numara ve renk seçme imkânı sunuyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak sadece spor ayakkabısı değil eşofman takımı, forma, bisiklet, futbol, basketbol, voleybol topları hediye ediyoruz. Gençlerimizin 7/24 spor yapmalarını istiyoruz” dedi.

22 ayrı noktada dağıtım yapılacak

Şahinbey Belediyesi öğrencilere ve velilere büyük kolaylık sağlayarak spor ayakkabısı dağıtımını 22 ayrı noktada randevu ile gerçekleştirecek. Randevular Şahinbey Belediyesi internet sitesi üzerinden alınabilecek. Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi'nin yanı sıra Akkent Spor Köyü, Beydilli Hatice Belgin Sosyal Tesisi, Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi, Kurbanbaba Gençlik Merkezi, Mimar Sinan Gençlik Merkezi, Selahaddin Eyyubi Sosyal Tesisi, Selçuklu Gençlik Merkezi, Şehit Cevdet Özdemir Sosyal Tesisi, Yaşar Torun Gençlik Merkezi, Binevler Sosyal Tesisi, Karataş Kültür Merkezi, Özgecan Hanımlar Kültür Merkezi, Şehit Taner Cinpolat Sosyal Tesisi, Dumlupınar Sosyal Tesisi ve Boyacı Sosyal Tesisinde dağıtımlarını gerçekleştirecek.