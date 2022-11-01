Şahinbey'de Kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

oturumu, Şahinbey Belediye Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Kasım ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 8 maddenin 6'sı İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 1'i Plan Bütçe Komisyonu'na, 1'i de Teklif Karar olarak oylamaya sunuldu. Gündeme alınan tüm maddeler oy birliği ile komisyonlara havale edildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Kasım ayı 2. oturum toplantısını 04 Kasım 2022 Cuma günü saat 15.00'te yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.