Şahinbey'de Kubat ve Buray rüzgarı

Şahinbey Belediyesi'nin 09-11 Eylül tarihleri arasında Şahinbey Parkında düzenlediği 5. Uluslararası Folklor Festivali'nde Kubat ve Buray verdiği konser ile gençleri coşturdu

Şahinbey Belediyesi'nin, Öğreten Adımlar Topluluğu ile birlikte organize ettiği 10 Ülkenin katıldığı 5. Uluslararası Folklor Festivaline Kubat, Buray birbirinden güzel coşkulu şarkılarıyla sevenleri ile bir araya geldi. Farklı kültürlerin folklor oyunlarının sergilendiği festivalde Gaziantepliler doyasıya eğlendi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu tür organizasyonların ülke tanıtımı açısından önemli olduğunu belirterek, “Dünyanın üzerinde 200'e yakın ülke var. Bu ülkelerin her birinin ırkı, kıyafeti, dili, kültürü farklıdır. Bunların hepsini görmek kolay değildir. Bizde Şahinbey Belediyesi olarak bu yıl 5.'sini düzenlediğimiz Uluslararası Folklor Festivali ile bu ülkelerden misafirleri buraya davet edip onların hem ülkemizi tanımasına hem de bizim onları tanımamıza vesile olduk. Çok güzel bir organizasyon oldu” dedi.

''Gençlerimizi çok seviyoruz''

Başkan Mehmet Tahmazoğlu Şahinbey İlçesi'nin enerjisinin çok fazla olduğuna dikkati çekerek “En fazla genç Şahinbey'de ve en fazla nikâh Şahinbey'de kıyılıyor. Sadece gecen yıl 18.200 gencin nikâhını kıydık. En fazla çocuk Şahinbey'de doğuyor. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimizi çok seviyoruz. Gençlerimizin eğitimine destek veriyoruz. Gençlerimizi uçakla Çanakkale'ye götürerek. Bu alanda bir rekora imza attık. Ayrıca üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerimize 3.000 TL nakdi destek sağlıyoruz. Üniversiteyi daha önce kazanan gençlerimiz içinde çalışma yapıyoruz. Genlerimiz için yeni projeler üretmeye ve destek olmaya devam edeceğiz” dedi.