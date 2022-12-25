Şahinbey'de "Kurtuluş" etkinlikleri

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep'in Kurtuluşunun 101. Yılını düzenlediği spor etkinlikleri ile kutladı.

Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Akkent Spor Köyü ve Yeşilvadi Millet Bahçesi'nde Okçuluk, Dart, Masa Tenisi ve florr Curling il Birinciliği Turnuvaları düzenledi. Düzenlenen müsabakalara öğrenciler yoğun ilgi gösterirken, dereceye giren sporculara madalyaların yanı sıra çeşitli hediyeler verildi.

Vatandaşlarımız için çalışıyoruz

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşın hayatının kolaylaşması adına projelerin devam ettiğini belirterek, “Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı etkinlikleri çerçevesinde değişik etkinlikler yapıyoruz. Gençlerimiz spor yaparak, şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunu 101. Yılını kutladılar. Çeşitli müsabakalarla yapılan etkinliklerde amaç gençleri bir araya getirerek sosyalleşmesini sağlamaktı. Gençlerimiz etkinliklerde hem eğlendi hem de yarıştılar. Müsabakalar sonrasında gençlerimize madalyaların yanı sıra çeşitli hediyeler verildi. Bundan 101 yıl önce bu toprakları vatan kılmak adına kanlarını, canlarını seve seve vererek bize bu vatanı emanet eden atalarımızı rahmet, minnet, şükranla anıyoruz” dedi.