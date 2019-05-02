Şahinbey'de mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkan Vekili Cuma Güzel, başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Mayıs ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 6 maddenin 4'ü İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 3'ü Plan Bütçe Komisyonuna, sevk edilirken gündem dışı bir madde ise Çevre ve Temizlik Komisyonu ve Eğitim Gençlik Spor Komisyonu sevk edildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Mayıs ayı 2. oturum toplantısını 07 Mayıs 2019 Salı günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.