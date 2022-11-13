Şahinbey'de Millet kütüphanesi yapımı sürüyor

Şahinbey Belediyesi tarafından Akkent Mahallesi'nde yaptırılan Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin çalışmaları tüm hızı ile sürüyor.

Şahinbey Belediyesi geçtiğimiz günler içerisinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep'i ziyaretinde açılışını gerçekleştirdiği YeşilVadi Üç Katlı Akıllı Kavşak projesinden sonra Türkiye'de örnek gösterilecek proje olan Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Eğitime ve gençlere yönelik projeleriyle gönüllere taht kuran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesi olacak olan Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Şehrimizin simgesi olacak

Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesinin çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Millet Kütüphanemizin imkânlarını saymakla bitmez. kütüphanemizde grup çalışma salonları, çocuk kütüphanesi, engelsiz yaşam kütüphanesi, yemekhane ve kafeterya, ücretsiz internet hizmetleri ile 24 saat açık olacak. Mimarisiyle, içindeki fonksiyonları ile 40 bin metrekare inşaat alanı ile 24 saat açık Millet Kütüphanemiz şehrimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacağı gibi simge mimari yapılarından biri olacak" dedi.