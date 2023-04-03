Şahinbey'de Nisan Ayı meclis toplantısı yapıldı

oturumu Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başkanlığında yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Nisan ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 10 maddenin 2'si İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 2'si Plan Bütçe Komisyonuna, 1'i bir sonraki meclise ertelenirken, 2 madde ise teklif karar olarak gündeme alınıp bir sonraki mecliste görüşülmesine karar verildi. 3 madde de ise İhtisas Komisyonlarına, Encümen Üyelikleri ve Sosyal Yardım Değerlendirme secimi yapıldı. Gündem dışı bir madde ise oy birliği ile kabul edilerek İstifa sonucu boşalan Başkanlık Divanına yeni üyelerin seçimi yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclis Başkanlık Divanında ve Encümen Üyeliği görevlerinde görev süresi dolan üyelerin yerlerine yeni üye seçimi yapılırken, görev süresi dolan komisyon üyeleri yerine de yeni üye seçimi yapıldı.

Meclis Başkan Vekilliğine Cuma Güzel, Hüseyin Kılıç, Divan Kâtipliği Asil Üyeliğine Bekir Aslan, Bedia Darıcılar, Divan Katipliği Yedek Üyeliğine Hanifi Kızılbağ, Muzaffer Çolak, Encümen Üyeliğine ise İbrahim Ceylan, Mehmet Cevat Ensari, Özkan Alpaslan seçildi. İmar ve Bayındırlık Komisyon Üyeliğine Cuma Güzel, Hamit Kiraz, Emine Ayaz, Lokman Kavak, Mahmut Öztürk, Plan Bütçe Komisyon Üyeliğine Sait Şahin, Mehmet Akıncıoğlu, Mustafa Kemal Töremişoğlu, Murat Kemal Titiz, Mahmut Demirel, Taife Komisyonu Üyeliğine Halil Uğur, Ahmet İnal, Ali Koçarslan, Şıh Mehmet Öztürk, Hasan Şencan, Eğitim ve Gençlik Spor Komisyonu Üyeliğine Müslüm Yüksel, Abdullah Bedirhanoğlu, Hilmi Öztürk, Gamze Gül Günsoy, Mehmet Dokbay, Çevre ve Temizlik Komisyonu Üyeliğine Hanifi Kızılbağ, Ali Bayram Özkardemli, Hüseyin Deveci, Mustafa Kaplan, Hasan Şencan, Dış İlişkiler Komisyonu Üyeliğine Fetullah Genç, Bedia Darıcılar, Muzaffer Çolak, İbrahim Halil Yayla, Mehmet Dokbay, Kırsal Kalkınma Komisyonu üyeliğine Aslettin Yıldız, Mehmet Yaşar Göktürk, Salih Bük, İsrafil Yeşiltaş ve Yılmaz Kireç seçildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Nisan ayı 2. oturum toplantısı, 6 Nisan 2023 Perşembe günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.